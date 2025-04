MotoGp, prove libere in Qatar: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Oggi, venerdì 11 aprile, inizia ufficialmente il weekend del Gp del Qatar, con le prime sessioni di prove libere. Bagnaia, trionfatore ad Austin, va a caccia del compagno in Ducati Marc Marquez, secondo della classifica Piloti a un punto di distanza dal fratello Alex, mentre Pecco insegue al terzo posto.

Il weekend del Gp del Qatar inizierà ufficialmente oggi, venerdì 11 aprile, alle 14.45 con la prima sessione di libere, seguita, alle 19, dalla seconda.

Le prove libere del Gp del Qatar, così come l’intero Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e visibile in streaming sull’app SkyGo e su NOW.