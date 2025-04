In territorio cremonese ci sono ben 600 persone in attesa di ricovero, di cui 410 all’Asst di Cremona e 183 in quella di Crema. A lanciare l’allarme è stato Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd, nel commentare la delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda martedì 15 aprile, redatta dall’assessorato al Welfare di Guido Bertolaso.

Secondo quanto si legge nel documento, la Lombardia è tra le Regioni che non hanno speso tutte le risorse del Governo per la riduzione delle liste d’attesa in sanità, come denunciato nei giorni scorsi dal Ministro della Salute Schillaci. Ben 46,5 milioni di euro stanziati da Roma per fare fronte ai mancati ricoveri negli anni dell’emergenza Covid non sono stati impegnati e, di conseguenza, al primo gennaio 2025 risultavano ancora 77.244 persone in attesa di prestazioni sanitarie con ricovero, di cui 26.593 relativi al triennio 2020-2022 e 50.651 del 2023.

“Per la precisione, nelle Asst di Cremona e Crema i volumi di prestazioni di ricovero in lista di attesa al 1 gennaio 2025 non erogate nel 2020-2022 risultano pari a zero, quindi vuol dire che nella situazione generale le nostre due realtà, in quel periodo, hanno smaltito gli arretrati, diversamente da altre” sottolinea Piloni. “I quasi 600 cittadini che risultano ancora aspettare oggi, fanno invece riferimento al 2023. Bisogna intervenire rapidamente, ma in ogni caso si tratta di una situazione decisamente migliore rispetto ad altri territori”.

“In generale, i dati regionali ci preoccupano perché dimostrano che non era un problema di risorse, che erano già stanziate, ma di incapacità della Regione di spenderle” continua il consigliere Dem. “La beffa è che pochi giorni fa la Giunta regionale ha annunciato di avere messo a disposizione le risorse per effettuare i ricoveri arretrati, ma si tratta sempre degli stessi soldi statali che non sono stati spesi prima, appunto.

E quando Fontana dichiara che la Lombardia ha speso tutte le risorse stanziate dal Governo, semplicemente non dice la verità. Anzi, guardando i dati si vede che anziché migliorare, le liste d’attesa si sono ulteriormente allungate. Questo è inaccettabile, bisogna cambiare e lo vogliamo fare con la nostra legge di iniziativa popolare, ora in discussione in Commissione Sanità, ma la condizione è che il centrodestra non continui a chiudere gli occhi davanti a questa situazione”, conclude Piloni.

Nel contempo, la delibera di Giunta, prendendo atto di tutti i ritardi e della presenza di risorse stanziate dal Governo e non utilizzate, impegna le strutture lombarde a colmare il divario e a spendere nel 2025 ciò che è già a disposizione dagli anni scorsi.

