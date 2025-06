Verranno consegnate il 2 giugno, alle 18.30, le onorificenze emesse dal presidente della Repubblica, Sergio Mattaerella, a cittadini che si sono distinti.

In particolare si tratta di 10 diplomi di onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una medaglie al Valore Civile e un Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile concessi dal Ministro dell’Interno.

I PREMIATI

Sig. Marco Villa – Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Si è affermato nel ciclismo agonistico già da juniores vincendo il campionato italiano di corsa a punti e tre titoli italiani di inseguimento a squadre tra il 1989 e il 1991. Entrato nel professionismo nel 1994 ha ottenuto due titoli mondiali nell’americana in coppia ed è stato medaglia di bronzo nelle Olimpiadi di Sydney nel 2000. Dal 2010 ha iniziato la propria carriera come Commissario Tecnico della Nazionale Maschile di Ciclismo su pista, portando la squadra italiana a vincere nel complesso 102 medaglie tra Europei, Mondiali e Olimpiadi.

Sig. Massimiliano Adamoli – Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Ha iniziato il proprio percorso di donatore di sangue a Canneto sull’Oglio nel 1969, iscrivendosi l’anno successivo all’Avis comunale di Piadena, presso cui ha collaborato attivamente ricoprendo diversi ruoli all’interno del Consiglio Direttivo. Il Sig. Adamoli ha da sempre dedicato tempo, energie e grande passione alla causa avisina sia come donatore, con più di 50 anni di sodalizio effettivo e con oltre 70 donazioni di sangue effettuate, che come consigliere attivo e partecipe a livello locale.

Cap. di Vascello Antonio Conio – Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Capitano di Vascello del Genio Navale della Marina Militare in servizio attivo, ricopre l’incarico di Capo Ufficio Lavori e Demanio presso l’Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa con sede a Roma. Ha frequentato il corso Ruoli Normali in Accademia Navale dal 1988 al 1992, si è laureato nel 1995 in Ingegneria Navale e Meccanica presso l’Università degli Studi di Napoli e nel 2007 ha conseguito un Master di 2° livello in Studi Internazionali Strategico-Militari presso il Centro Alti Studi per la Difesa. Ha partecipato con incarichi tecnici ad attività operative nazionali ed internazionali in mare per circa 10 anni, a bordo di alcune tra le più importanti Unità Navali della Marina Militare. Dal 2016 al 2019 ha ricoperto l’incarico di Direttore presso la Direzione del Genio per la Marina Militare di Augusta in Sicilia.

Sig. Pier Giorgio Danelli – Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il Sig. Danelli, nel 1990, ha fondato l’Associazione Gruppo Vita – ODV, di cui ricopre la carica di Presidente sino al 2022, con lo scopo di aiutare i giovani coinvolti nella tossicodipendenza e i loro familiari, anche attraverso attività di prevenzione primaria, realizzate in accordo con gli istituti scolastici, i Servizi Sociali, le parrocchie e le diverse associazioni di volontariato operanti sul territorio. Durante la pandemia da Covid-19 il Sig. Danelli si è distinto per essersi dedicato, con grande spirito di servizio, a sostenere i suoi concittadini in difficoltà, organizzando raccolte alimentari e rendendosi disponibile nel seguire le pratiche burocratiche legate alla situazione emergenziale.

Sig. Emilio Guida – Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Assunto nei ruoli della Polizia di Stato nel 1999, il Dr. Guida ha lavorato presso le Questure di Milano e di Torino e il Commissariato di P.S. di Sesto San Giovanni (MI). Dal 2020 è stato trasferito alla Questura di Cremona con l’incarico di Ispettore dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e poi responsabile di sezione della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali. Persona di profondo spessore culturale e professionale il Dr. Guida ha realizzato diverse pubblicazioni ed ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni. E’ stato, inoltre, insignito della Medaglia d’oro al Merito di servizio e ha ricevuto la Lode del Capo della Polizia per il servizio svolto durante l’Expo 2015 Milano.

Sig.ra Luciana Lodi – Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Attualmente in pensione, è entrata nel 1996 nei ruoli dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno e dal 2001, è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto del Prefetto dando, sin da subito, prova di grande professionalità e di una non comune sensibilità. La Sig.ra Lodi si è dedicata senza risparmio di energie al servizio dell’Amministrazione, assicurando notevoli contributi anche in occasione di problematiche attinenti la gestione dei migranti, nonché di situazioni emergenziali di protezione civile. In particolare, durante la pandemia da COVID-19, la Sig.ra Lodi ha dato costante prova di un grande spirito di sacrifico e di un’elevata disponibilità nel gestire le numerose incombenze legate alla situazione emergenziale.

Sig. Stefano Merli – Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il Sig. Merli ha fondato nel 2006 l’associazione “Gruppo Modellistico Sorexina”, di cui è Presidente, e il sodalizio “Air Crash Po Airfinders”, di cui ha avuto la presidenza fino al 2018. Il suo impegno e la grande passione per la ricerca storica sono stati determinanti per il ritrovamento di una ventina di aerei da guerra risalenti agli anni ‘40, oltre ai resti di sette piloti non solo italiani, ma anche britannici e statunitensi, caduti nel corso della Secondo Guerra Mondiale. I risultati di queste ricerche hanno dato vita ad una dozzina di pubblicazioni, di cui cinque a firma dell’interessato. il Sig. Merli è membro dell’Associazione di Protezione Civile “Le Aquile” ed ha preso parte a diverse esercitazioni legate alla gestione delle emergenze in caso di incendi boschivi e alluvioni.

Appuntato Scelto Q.S. Toni Perrotta Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

L’App. Scelto Toni Perrotta ha iniziato il proprio percorso professionale frequentando il corso di formazione presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo (TN) nel 1991. Nel corso della sua lunga carriera ha prestato servizio a Genova, Napoli, San Bartolomeo in Galdo a Benevento, Campobasso. Nel 2019 è stato assegnato al Comando Regionale Molise con l’incarico di addetto alla segreteria del Comandante. Attualmente è in forza presso il Comando Provinciale di Cremona quale Responsabile Motorizzazione. Nel corso della sua lunga carriera l’App. Scelto Perrotta ha ricevuto numerosi encomi ed elogi per la meritoria attività svolta, oltre alla Croce d’Oro per anzianità di servizio.

Sig. Giovanni Ricci – Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il Sig. Ricci ha iniziato il suo percorso lavorativo presso il Tribunale di Crema nell’ufficio giudiziario in qualità di vigile e messo notificatore, per proseguire, in qualità prima di Agente, poi di Sovrintendente della Polizia Locale presso diversi comuni della provincia di Cremona, fino al pensionamento nel 2024. Il Sig. Ricci risulta essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Milano, sin dal 1984 e ha svolto l’attività di giornalista, anche, per il quotidiano locale “La Provincia di Cremona”. La Regione Lombardia ha conferito al sig. Giovanni Ricci l’Attestato di Riconoscenza per la concreta collaborazione e il senso del dovere dimostrati a favore della comunità locale nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19.

Sig.ra Rita Sarzi Sartori – Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La Sig.ra Sarzi Sartori ha dovuto affrontare fin da giovanissima un difficile percorso terapeutico e riabilitativo, a causa di febbri reumatiche che avevano colpito gli arti inferiori. Nonostante i prolungati ricoveri ospedalieri, è riuscita a conseguire il diploma di Segretaria d’Azienda acquisendo abilità e competenze gestionali e amministrative. A metà degli anni ’80 la Sig.ra Sarzi Sartori colse l’occasione, offerta ai dipendenti dal mobilificio in cui lavorava il marito, di subentrare in alcuni settori produttivi, avviando un’attività artigianale in proprio. L’azienda, specializzata nella produzione di cucine, vanta un’esperienza quarantennale e costituisce oggi una realtà imprenditoriale importante del territorio

Signora Jayawardena Dinayadura Thilini Hemantha – Medaglia di Bronzo alla memoria del Signor Sapumal Mihiranga Udapitiya Gunarathna Adhikaram Mahatmalayage

“Con pronta determinazione e generosa abnegazione si gettava nelle acque del fiume Adda per soccorrere la moglie e due famigliari che, in grave difficoltà, stavano per essere trasportati dalla corrente. Nel tentativo di raggiungerli veniva spinto a valle dalle acque e soccorso dai Vigili del Fuoco a circa due chilometri di distanza, decedeva in ospedale poche ore dopo. Eccezionale esempio di altruismo e di umana solidarietà, spinti fino all’estremo sacrificio.”

Signor Luca Manzoni – Attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile.

“Con grande altruismo si adoperava, in supporto ad altri soccorritori al fine di condurre fuori dalle acque del fiume Adda, tre bagnanti che stavo per essere trascinati dalla corrente. Esempio di altruismo e di umana solidarietà”

