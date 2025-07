Putin: “Russia avanti in Ucraina”. Trump: “Nessun progresso”

(Adnkronos) –

Vladimir Putin in teoria dice sì al dialogo con l’Ucraina, ma la Russia va avanti verso gli obiettivi. E Donald Trump non è contento. I due leader si confrontano in un colloquio di circa un’ora, la telefonata serve soprattutto al presidente della Russia per ribadire una serie di paletti che restringono la via verso la fine della guerra.

Il presidente degli Stati Uniti, solitamente loquace tra dichiarazioni e post social, stavolta usa poche parole per descrivere il colloquio: “Abbiamo avuto una lunga telefonata, abbiamo parlato di molte cose. Abbiamo parlato dell’Iran, abbiamo parlato dell’Ucraina. Non c’è stato nessun progresso. Non sono contento”, dice Trump, concentrato soprattutto sull’approvazione della sua legge di bilancio, rispondendo alle domande dei giornalisti prima di tenere un comizio in Iowa.

Pochi secondi anche per parlare dello stop alla fornitura di alcune armi per l’Ucraina: “Stiamo dando armi, stiamo cercando di aiutare. Ma Biden ha svuotato il nostro paese, dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi”. L’argomento verrà affrontato in un colloquio con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, forse già nelle prossime ore.

Più dettagliato il resoconto del Cremlino sulla telefonata, la quarta in un mese e mezzo tra i due leader e la sesta dall’inizio dell’anno. Putin, che ha abbandonato in tutta fretta un Forum per essere puntuale all’appuntamento telefonico, secondo il Cremlino ha sottolineato la disponibilità di Mosca a proseguire il processo di negoziazione con l’Ucraina anche se la Russia “non rinuncerà ai suoi obiettivi” nell’operazione speciale.



“Il nostro presidente ha affermato che la Russia persegue i suoi obiettivi, ovvero l’eliminazione delle cause profonde ben note che hanno portato alla situazione attuale”, ha detto ai giornalisti il consigliere diplomatico di Putin, Yuri Ushakov. Più delle parole, in questo momento, contano i segnali che arrivano dal terreno: la presenza di decine di migliaia di soldati russi a ridosso della regione ucraina di Sumy sono un segnale poco equivocabile.

Da una parte, Mosca prepara una potenziale spallata sul campo. Dall’altra, Putin manifesta l’intenzione “di continuare a cercare una soluzione politica e negoziata al conflitto. Ha informato dei progressi nell’attuazione degli accordi di natura umanitaria, raggiunti durante il secondo ciclo di contatti diretti russo-ucraini a Istanbul”, ha aggiunto Ushakov. “Trump ha nuovamente sollevato la questione della rapida cessazione delle azioni militari in Ucraina. Il tema della fornitura di armi americane all’Ucraina non è stato toccato”.

Putin e Trump non hanno discusso di un loro possibile incontro. “No, non c’è stata una discussione specifica sulla possibilità di un incontro, ma sapete benissimo che questa idea è ancora nell’aria e, se necessario, si raggiungerà un accordo specifico al riguardo. Ma questa volta questo argomento non è stato toccato”, ha detto Ushakov, che ha – come sempre – definito il dialogo cordiale: ”Non si sa chi ha riattaccato per primo”. I due interlocutori, a sentire Mosca, hanno discusso della “possibilità di scambiarsi film che promuovano i valori tradizionali vicini alla Federazione Russa e all’amministrazione presidenziale statunitense”.