Pubblicata la classifica dell’indice di gradimento dei sindaci italiani: si tratta dell’edizione 2025 del Governance Poll, la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali, curata per il quotidiano Il Sole 24 Ore da Noto Sondaggi.

Il sindaco di Cremona Andrea Virgilio si trova all’88esimo posto. Nell’edizione del 2023 l’allora primo cittadino Gianluca Galimberti era al 46esimo posto.

Guardando i sindaci delle città vicine a Cremona si trova Mattia Palazzi di Mantova al 5° posto, Katia Tarasconi di Piacenza al 19esimo ed Elena Carnevali di Bergamo al 25esimo.

Il Governance Poll del quotidiano di Confindustria non è un sondaggio elettorale, ma una rilevazione che misura la disponibilità a rivotare i sindaci in carica, senza proporre candidati alternativi. Un sondaggio, dunque, che misura il gradimento dei sindaci partendo dalla percentuale con cui hanno vinto alle elezioni amministrative: la variazione per il sindaco di Cremona Andrea Virgilio è di -2,4% (dal 50,4% del 2024 al 48% di oggi).

Graduatoria anche per i Presidenti della Regione che vede al primo posto Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Attilio Fontana di Regione Lombardia è al decimo posto.

© Riproduzione riservata