Una nuova rassegna di musica dal vivo per il San Paolo Caffè, che organizza Sinfonie d’autunno, una rassegna di 5 concerti all’aperto che ravviveranno le serate del sabato fino a fine ottobre, che saranno patrocinate e in collaborazione con il Comune di Cremona.

“Un riconoscimento enorme, una soddisfazione che ci meritiamo” commenta entusiasta Michele, il titolare dell’attività. “Abbiamo lavorato sodo per rilanciare questa piazza ed ottenere attenzioni e visibilità. Sempre con educazione e rispetto del vicinato. Sempre con i controlli doverosi delle forze dell’ordine, andati tutti a buon fine”.

Un calendario intrigante, di altissima qualità ed impatto emotivo, con iniziative nate da lontano, dal lavoro a monte del titolare e, soprattutto, di Benedetta Broegg, allora “direttore artistico”. “L’imprinting dato da Benedetta è stato decisivo all’organizzazione degli eventi degli ultimi mesi: la sua sterminata conoscenza a tutto tondo delle sfaccettature multiculturali ha permesso una sprovincializzazione e ad un sano ringiovanimento dell’ambiente, con un grosso passo avanti nella fruizione della cultura a tutto tondo” sottolinea il titolare.

L’esordio sarà sabato 27 settembre con il folk blues autoctono di Mathys & les mortels cantato e suonato dal chitarrista cremonese Mattia Foina accompagnato da Tommaso Frassanito e Mirco Boldrini. Un evento di grande portata, che oltre al patrocinio del Comune è inserito nel calendario degli eventi collaterali di Cremona Musica 25, il che porterà in piazza musicisti da tutto il mondo.

Venerdì 26 inaugurerà tra l’altro la mostra personale di Erminia Ganassali, Trame di seta e juta, con un Vernissage che tornerà a rendere fruibile agli artisti che volessero esporre La Stanza del San Paolo, una art room al piano superiore del bar.

Attesissima la data di sabato 4 ottobre, quando il geniale polistrumentista Vinicius Surian porterà in piazza la sua Roda de Choro, una tipologia di session brasiliana dove si comincia in 3 e si finisce in chissà quanti, invitando colleghi ad unirsi con le improvvisazioni.

L’11 ottobre ci sarà il ritorno dei Sirom, con una modalità speciale: verrà chiuso il tratto di piazza prospicente al bar, per lasciare spazio a chi vuole dedicarsi alle danze.

Altro evento attesissimo il ritorno degli AriaBuena, sabato 18 ottobre. Band di grande impatto, “propongono loro produzioni originali caratterizzate da giochi di parole, soluzioni linguistiche audaci, innato senso del ritmo e della melodia, assolutamente cantabili con ritornelli che diventano ossessivi, specialmente quelli fischiettati”.

Gran finale sabato 25 con Gli S.C.I.P.P.I, ormai banda culto del sottobosco cremonese. “Con loro chiuderemo la stagione all’aperto -quella dei classici aperitivi musicali del lunedì comincerà il 6 ottobre-, sarà l’ultimo sabato con il dehors e lo celebreremo con Corrado Villa, Giorgio Sclavo, Lorenzo Colace e Simone Gagliardi” conclude l’organizzatore.

Gli spettacoli inizieranno sempre alle 20, e la prenotazione è necessaria se ci si vuole sedere: poco meno di una quarantina i posti disponibili.

© Riproduzione riservata