Mercoledì 26 novembre (ore 17.30-19), l’Aula Magna Maffezzoni del Campus Città di Cremona del Politecnico ospita un corso gratuito dedicato alla Cittadinanza Digitale: un’occasione per comprendere come utilizzare in modo semplice e sicuro i principali servizi online della Pubblica Amministrazione. L’incontro è aperto a tutti i cittadini dai 18 ai 74 anni interessati a migliorare le proprie competenze digitali di base.

L’iniziativa è promossa da Consorzio.it e I.I.S. Galileo Galilei di Crema, in collaborazione con il Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano e l’Associazione studentesca Cres, nell’ambito del Decennio Digitale Europeo 2030.

“La Facilitazione Digitale è uno strumento essenziale per avvicinare le persone a un uso più consapevole e sicuro dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, contribuendo a renderla più accessibile, moderna e realmente al servizio dei cittadini” dichiara l’Amministratore Delegato di Consorzio.it. Bruno Garatti. “Portare questo progetto in un contesto come quello del Politecnico, punto di riferimento per innovazione e formazione, conferma inoltre quanto sia importante fare rete tra enti pubblici, università e territorio per diffondere la cultura digitale e creare le basi per un ecosistema in cui cittadini, istituzioni e territorio possano evolvere insieme”.

Un approccio che si inserisce perfettamente nella missione del Politecnico di Milano: trasformare la conoscenza in un bene condiviso, capace di generare innovazione e progresso.

“La conoscenza è quella ricchezza che cresce solo se la condividi” afferma Luca Gastaldi, docente del Politecnico di Milano e Direttore Osservatori Agenda Digitale e Identità Digitale all’interno degli Osservatori Digital Innovation. “Comunicare l’innovazione è parte essenziale del nostro impegno per generare valore e costruire una cultura digitale più consapevole e diffusa. Stiamo vivendo una rivoluzione digitale che riguarda tutti e investe svariati ambiti: per questo la nostra missione è quella di favorire il dialogo sul ruolo del digitale nella società e nell’economia”.

Durante il corso, verranno presentati gli strumenti fondamentali come Spid, Cie, App Io, pagoPA, firma digitale e Pec, per aiutare i cittadini a orientarsi con maggiore autonomia all’interno del mondo digitale.

In particolare, verranno approfonditi i 5 pilastri della Cittadinanza Digitale: l’identità digitale (Spid, Cie, Cns); l’app dei servizi pubblici: App Io; i pagamenti elettronici: Pago Pa; la firma elettronica; il domicilio legale: Pec – Send. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 novembre 2025.

