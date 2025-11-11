Sinner e il doping, Djokovic: “Il caso Clostebol lo seguirà come una nuvola”

(Adnkronos) –

“La questione del doping è una nuvola che lo seguirà, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Novak Djokovic torna a parlare del caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner. L’azzurro, positivo alla sostanza in 2 controlli antidoping nel 2024, ha scontato quest’anno una sospensione di 3 mesi. La positività è stata determinata da una contaminazione, ma – a sentire Djokovic – la macchia sulla reputazione di Sinner rimarrà. Il serbo, nel corso di un’intervista su Youtube al ‘Piers Morgan Uncensored’, fa riferimento anche alla vicenda che lo ha coinvolto nel 2022. Djokovic, non vaccinato contro il covid, fu respinto dall’Australia.

Quando si scoprì la positività di Sinner, il vincitore di 24 titolo del Grande Slam parlò di “una mancanza di protocolli standardizzati e chiari. Ci sono giocatori che aspettano da più di un anno che il loro caso venga risolto. Quindi il problema sono l’incoerenza e la mancanza di trasparenza. Sono stato davvero frustrato, come la maggior parte degli altri giocatori, dal fatto che siamo rimasti all’oscuro per cinque mesi. La maggior parte dei giocatori pensa ci sia del favoritismo. Sembra si possa quasi influenzare l’esito se sei un top player, se hai accesso ai migliori avvocati e a determinate risorse”.