Cronaca

Precipita elicottero nella nebbia
Muore il pilota di 56 anni

Nella tarda mattinata di venerdì, un elicottero è precipitato nella zona di Casalromano, causando la morte del pilota. L'incidente è avvenuto in condizioni di nebbia.

I Vigili del Fuoco in azione sul posto

Un elicottero è precipitato nella tarda mattinata di venerdì tra i comuni di Casalromano e Isola Dovarese, lungo la strada che collega il comune del Cremonese alla frazione di Fontanella Grazioli.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco. Il mezzo aereo, condotto da un 56enne, proveniva dalla provincia di Asti. Il conducente, che in seguito all’impatto è stato sbalzato a diversi metri di distanza, è l’unica vittima.

Il velivolo si è schiantato al suolo in una zona di campagna. Al momento dell’incidente, l’area era interessata da nebbia fitta, condizione che potrebbe aver contribuito all’accaduto.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Mantova, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nelle verifiche tecniche dell’area. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Laura Bosio

