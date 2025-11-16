Nell’Indagine annuale sulla qualità della vita 2025 nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, e giunta alla 27esima edizione, il territorio cremonese si trova al 39esimo posto su 107. In quella del 2024 si trovava alla 25esima posizione, nel 2023 gravitava alla 36esima.

Nel dettaglio, con 657 punti la qualità della vita nel cremonese viene classificata come “accettabile”, in una scala che comprende anche “buona” per le migliori (Milano, Bolzano e Bologna sul podio), “discreta” (sotto alla fascia “accettabile”) e “insufficiente” (che comprende soprattutto territori del Mezzogiorno).

Nella classifica generale le province lombarde che precedono Cremona sono sei: Milano (prima assoluta), Monza, Bergamo, Brescia, Lecco e Mantova.

Una classifica senza enormi scossoni rispetto agli anni precedenti. Oltre 20 le posizioni perse dalla nostra provincia per reddito sociale, sicurezza e salute. Sale invece di 10 posizioni per istruzione e reati.

© Riproduzione riservata