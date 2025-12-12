Sono 160 le realtà finanziate da Regione Lombardia nei territori grazie alla misura che supporta le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk. Con la ‘Linea B’, su iniziativa dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, è stato erogato un finanziamento complessivo di 350.000 euro destinato all’acquisto di strumenti musicali, attrezzature e allestimenti.

In provincia di Cremona, sette i soggetti finanziati per un contributo totale di 21.703 euro. E sono i seguenti:- Corpo Bandistico di Vailate;

– Corpo Bandistico ‘G. Verdi’;

– Corpo Bandistico ‘G. Verdi’;

– Corpo Bandistico San Lorenzo;

– Associazione Mauro Moruzzi Aps;

– Associazione ‘Il Torrione sul Po’ Gruppo storico di Casalmaggiore;

– Corpo Bandistico di Pandino

La misura fa seguito al finanziamento della ‘Linea A’, di 400mila euro, i cui risultati sono stati pubblicati nei giorni scorsi e che dava supporto per le attività di bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk.

“Con la seconda linea di questa misura – ha affermato Caruso – abbiamo voluto rinnovare e dotare di nuovi strumenti le bande musicali della Lombardia. Come Regione siamo soddisfatti di aver potuto finanziare tutte le richieste correttamente pervenute con le risorse disponibili, dando risposta alle esigenze dei territori e confermando la nostra attenzione verso il patrimonio musicale popolare”.

“Auspico – ha aggiunto – che questi contributi permettano alle molte realtà regionali di acquistare le attrezzature necessarie a rafforzare e qualificare ulteriormente un’offerta culturale che resta fondamentale per salvaguardare le nostre tradizioni”

