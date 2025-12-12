Collins, il primo giocatore Nba a fare coming out: “Ho un tumore in fase terminale”

(Adnkronos) –

Jason Collins, ex centro Nba e primo atleta militante in una lega professionistica statunitense ad aver fatto coming out dichiarandosi gay, ha rivelato di avere un glioblastoma al quarto stadio, una forma molto aggressiva di tumore cerebrale. Il 47enne ha raccontato in un’intervista a Espn come i sintomi siano comparsi rapidamente e abbiano portato alla diagnosi dopo diversi esami a fine estate.

Collins ha spiegato di aver iniziato trattamenti medici, radioterapia e chemioterapia, puntando anche su terapie sperimentali nella speranza di prolungare la vita e contribuire alla ricerca. L’ex giocatore dei Brooklyn Nets si dice pronto ad affrontare qualsiasi sfida: “Ho affrontato Shaquille O’Neal al picco della sua carriera, non temo nulla”.