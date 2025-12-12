Milano Cortina 2026, ecco i portabandiera: Brignone, Mosaner, Fontana e Pellegrino

(Adnkronos) – Alle 12.12 del 12 dicembre 2025 il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. “I quattro portabandiera saranno, a Cortina Amos Mosaner e Federica Brignone e a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana”, ha annunciato Buonfiglio.

“Oggi è un giorno importante ed ho scelto di annunciare i nomi dei portabandiera. Avere un senso di complicità con i numeri, la fortuna, la cabala e il 12 è considerato il numero della completezza, dell’armonia e della ciclicità, sono 12 i mesi, le ore, e i segni zodiacali, ma la parola che mi sta più a cuore è l’armonia che in tutte le circostanze stiamo cercando di portare avanti, il desiderio che ci sia un mondo in armonia, quello di cui ci occupiamo noi. Vorrei che fossimo di esempio. L’armonia è stata anche la chiave dello sviluppo di Milano Cortina”, ha aggiunto Buonfiglio.

Ma chi sono i portabandiera azzurri? La più nota è la fuoriclasse dello sci alpino Federica Brignone (classe 1990), alle prese con la corsa contro il tempo per recuperare dal brutto infortunio al ginocchio ed essere alle Olimpiadi. Ha vinto tre medaglie olimpiche e cinque iridate (tra cui gli ori nella combinata a Courchevel/Méribel 2023 e nello slalom gigante a Saalbach-Hinterglemm 2025). Nella sua incredibile bacheca, anche due Coppe del Mondo generali e cinque di specialità.

Arianna Fontana, leggenda dello short track, è l’atleta italiana con più medaglie, undici, nella storia delle Olimpiadi invernali. Pochi mesi fa aveva raccontato così – in esclusiva all’Adnkronos – l’avvicinamento a Milano Cortina: “Giocare in casa è un privilegio. L’obiettivo è arrivarci facendo il massimo. Se saprò di aver fatto tutto il possibile, senza dubbi, sarò serena. Non dovessero arrivare medaglie, vorrà dire che le altre saranno state più brave e avranno lavorato meglio”.

Amos Mosaner, campione del curling, ha già scritto una pagina memorabile alle Olimpiadi invernali. A Pechino 2022 ha vinto la prima medaglia della storiadell’Italia nella storia del suo sport: l’oro nel doppio misto, in coppia con Stefania Constantini”.

Federico Pellegrino, classe 1990, è la stella italiana dello sci di fondo, campione del mondo nella sprint a Lahti 2017. Nella sua carriera ha vinto due Coppe del Mondo di sprint e due medaglie d’argento olimpiche (Pyeongchang 2018 e Pechino 2022).