La consigliera comunale Maria Vittoria Ceraso (Oggi per Domani) ha guidato oggi venerdi 12 dicembre il giornalista Massimo Proietto, vicedirettore di RaiSport, in un tour cremonese che ha fatto tappa anche a Palazzo Comunale, dove lo hanno incontrato per un saluto il Sindaco Virgilio, il Presidente del Consiglio Pizzetti e l’Assessore Zanacchi che gli ha illustrato le tante iniziative, attivita’ e manifestazioni legate allo sport nella nostra citta’.

Proietto nella mattinata ha incontrato nel teatro di Sospiro alcune scolaresche per presentare il suo libro “Chi vive d’amore”, un romanzo scritto con Antonio Barracato, uscito nell’ottobre 2025, che celebra l’amore, lo sport (in particolare il calcio) e la resilienza, raccontando la crescita di un ragazzo, Paolino Rinaldi, nella periferia milanese che trova nel calcio una via di riscatto e speranza dopo la perdita dei genitori.

Il libro usa il calcio come metafora della vita, enfatizzando valori come l’amicizia, la solidarietà e la capacità di rialzarsi, ispirandosi al verso di Rino Gaetano “Ma il cielo è sempre più”.

“Abbiamo condiviso con lui – commenta Ceraso – il valore educativo dello sport per le giovani generazioni e ci siamo dati appuntamento per condividere qualche iniziativa sul tema quando Proietto sarà a Milano per seguire le Olimpiadi Milano Cortina”.

