Prosegue “PartecipAzione. Un progetto di cura, cultura e comunità”, l’iniziativa del Touring Club Italiano, sostenuta da Fondazione Cariplo, che mira a rafforzare la propria presenza territoriale nelle province di Lodi e Cremona e a promuovere nuovi percorsi di cittadinanza attiva.

L’obiettivo è quello di potenziare la rete locale del Touring e valorizzare le risorse e le energie delle comunità in due province-pilota lombarde – Cremona e Lodi – anche per favorire la crescita di progetti nazionali di cittadinanza attiva come Aperti per Voi: nato nel 2005, è un gesto concreto di cura e partecipazione civica. Grazie all’impegno dei Volontari Touring, luoghi d’arte e cultura, che meritano di essere conosciuti e valorizzati, vengono resi vivi, accessibili, vissuti e condivisi da tutti. Attraverso Aperti per Voi, cittadini e visitatori diventano parte attiva della valorizzazione del nostro patrimonio, trasformando ogni visita in un’occasione per prendersi cura dell’Italia.

Nell’ambito del progetto, mercoledì 17 dicembre, dalle 15, grazie alla preziosa collaborazione con la Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, sarà possibile partecipare a una visita speciale, gratuita e aperta a tutti, alle Sale di rappresentanza e all’Archivio Storico del Palazzo della Camera di Commercio di Cremona.

L’Archivio Storico della Camera di Commercio racchiude una parte preziosa della storia della città, conservando documenti antichi e testimonianze delle corporazioni artigianali e mercantili. Tra i suoi tesori, spicca il codice più antico contenente gli statuti redatti nel 1388 sotto la signoria di Gian Galeazzo Visconti. Conserva inoltre la Matricula Mercatorum del 1389 e altri documenti significativi delle corporazioni del passato, come gli Statuti dell’Università del Pignolato.

La visita accompagnata dall’esperta d’arte Roberta Raimondi comprende anche le sale di rappresentanza del Palazzo della Camera di Commercio, importante esempio di architettura cremonese degli anni Trenta (1938). Qui sono esposti alcuni dei quadri vincitori del Premio Cremona.

Al termine, sarà possibile visitare con i volontari anche la Strada basolata romana, già parte del progetto Aperti per Voi.

La visita sarà anche l’occasione per approfondire il ruolo dei volontari TCI e conoscere le attività del gruppo locale. Ogni cittadino può diventare parte del cambiamento, contribuendo direttamente a valorizzare la propria comunità.

Questa apertura speciale vuole anche essere un invito a tutti i cittadini che desiderano impegnarsi per la cultura del proprio territorio. Per rendere fruibile in modo costante e continuativo la Sale di rappresentanza e l’Archivio Storico della Camera di Commercio di Cremona il Touring Club Italiano è alla ricerca di nuove persone interessate a entrare nel gruppo di volontari attivi a Cremona e provincia.

