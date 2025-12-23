Battute finali per la manovra 2026 con il voto parlamentare. Novità in arrivo su pensioni, Irpef, nuovi bonus e tasse nella manovra finanziaria del governo Meloni. Il governo ieri ha posto in Aula la fiducia sul maxiemendamento alla manovra (“interamente sostitutivo” di Palazzo Chigi, composto di un solo articolo con circa 970 commi). Aveva fatto discutere la proposta sul riscatto delle lauree, come spiega Andrea Bosio del patronato Inas Cisl di Cremona.

E sul fronte pensioni, confermata quota 103, l’ape sociale e prorogata opzione donna. Un’importante modifica, approvata dalla Commissione Bilancio e che resta nel maxiemendamento sottoposto a fiducia, è quella che, ai fini dell’esclusione dal calcolo dell’Isee, innalza a 200 mila euro il valore massimo dell’abitazione per chi risiede nell’area delle Città Metropolitane.

© Riproduzione riservata