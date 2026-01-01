Notte movimentata a Cremona e nel territorio, dove i festeggiamenti di Capodanno hanno creato qualche scompiglio, soprattutto in città.

Ben pochi, a quanto pare, hanno rispettato l’ordinanza di divieto di far esplodere botti e fuochi d’artificio, che dalla mezzanotte hanno riempito la città, un po’ in ogni quartiere.

Decine le segnalazioni alle forze dell’ordine per le numerose situazioni di mancata ottemperanza della normativa. Dal centro storico ai quartieri più periferici, ovunque i cittadini hanno deciso di festeggiare, in barba ai divieti, e con le vibranti proteste, anche sui social network, di numerosi proprietari di animali domestici, spaventati dal caos.

Non sono mancati anche episodi problematici: molti gli interventi del 118 per soccorrere persone che hanno accusato malori dopo aver ecceduto con le bevande alcoliche, ma anche delle forze dell’ordine, che hanno dovuto sedare risse e liti.

Impegno anche da parte dei Vigili del Fuoco, che proprio a causa dei botti di Capodanno sono dovuti intervenire per spegnere piccoli incendi di cestini della spazzatura, che hanno preso fuoco.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata