Dalle infrastrutture alla sanità, passando per il welfare, la scuola e i numerosi cantieri in corso in vista anche delle tanto attese olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

Un anno impegnativo e ricco di progetti quello che ha visto Regione Lombardia protagonista, con ricadute dirette (sia economiche che di immagine) anche sulla provincia di Cremona.

A tracciare un quadro di quelli che sono stati i momenti salienti di quest’annata, sono i consiglieri regionali che rappresentano il nostro territorio nelle aule di Milano.

Soddisfazione da parte di Marcello Ventura, cremonese che siede tra le fila della maggioranza con Fratelli d’Italia.

“L’anno è stato produttivo per quello che abbiamo fatto, per i soldi che abbiamo stanziato, per i progetti di legge che sono stati approvati– commenta Ventura -, a partire dal mio progetto sulla liuteria. Prossimamente ci sarà un progetto di legge sui DPI che verrà approvato a gennaio 2026 in Aula. Abbiamo fatto tanto per le case popolari, per la manutenzione delle strade, abbiamo soprattutto dato soldi a quei comuni disastrati dagli eventi atmosferici che sono verificati quest’anno. Insomma, è stato un 2025 molto operativo”.

Di idea opposta invece Matteo Piloni, consigliere cremasco PD, che sottolinea diversi problemi vecchi e nuovi da affrontare. Un tema fra tutti, quello della sanità e delle tanto citate liste d’attesa.

“È stato un anno caratterizzato soprattutto da due cose – spiega il consigliere dem -: da un lato l’aumento dei costi della vita, la spesa, l’energia che pesano tantissimo sulle famiglie e dall’altro una sanità che fa sempre più fatica. Regione Lombardia su entrambe le questioni non ha saputo dare risposte. Tempi di attesa per una visita, per un esame sono troppo lunghi”.

“Per me e per noi – conclude – questa rimane una priorità sulla quale continueremo a mantenere il nostro impegno sul 2026, a partire dalla richiesta di un consiglio straordinario proprio per discutere finalmente di sanità”.

