Scendiamo in pista è l’iniziativa che le associazioni Bi.Genitori e Slot Club 12 volt presentano come primo evento del 2026 presso il Centro Commerciale Cremona Po.

Massimo Brugnini e Giuseppe Santi, presidenti delle associazioni Bi.Genitori e Slot Club 12 volt, siamo giunti alla nostra terza edizione grazie alla collaborazione con la direzione del Centro Commerciale Cremona Po.

“Saranno cinque giorni dal 2 al 6 gennaio al centro della galleria, gioco, emozione e divertimento per far provare uno dei giochi che tutti abbiamo ricevuto da bambini in occasione delle feste” commenta Brugnini. “Una modalità per l’associazione per far conoscere le nostre attività nel rispetto della genitorialità”.

Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Cremona Circuit ci sarà la possibilità di vincere due ingressi omaggio in occasione del prossimo mondiale di Super Bike che si svolgerà proprio sulla pista cremonese dal 25 al 27 settembre. Non solo: anche l’US Cremonese metterà in palio una maglia della squadra e tanti altri premi. Tutti i partecipanti, al termine delle prove, riceveranno gadget in omaggio.

“Vogliamo far conoscere questa nostra passione a tutti, come in questi anni anche le piste delle macchinine sono cambiate, provare i nuovi modelli di slot car su una pista a quattro corsie” aggiunge Santi. “Il nostro Club dispone di una pista fissa a quattro corsie a Castelnuovo del Zappa, un plastico dove tutti i sabati pomeriggio è possibile venire a trovarci e provare gratuitamente la nostra pista, basta una telefonata”.

Per tutte le informazioni, tel: 3881999687 e 339164413.

