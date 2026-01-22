Ultime News

Appuntamento il 27 gennaio per parlare della riforma Nordio

Gherardo Colombo
Martedì 27 gennaio alle 17 al cinema Chaplin di Cremona si parlerà della riforma Nordio: “Le ragioni del no, dialogo sulla giustizia in vista del referendum”. Ospiti, Gherardo Colombo, l’ex pm del pool di “Mani Pulite”, saggista e scrittore, oggi presidente della editrice Garzanti, e Claudio Castelli, già presidente della Corte d’appello di Brescia. L’evento è organizzato dal Comitato ‘Giusto dire No’ dell’Associazione nazionale magistrati, dall’Anm sottosezione di Cremona (presidente è il giudice Elena Bolduri, segretario il pm Alessio Dinoi) e da ‘Società civile per il No al referendum costituzionale’.

