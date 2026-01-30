Cronaca
Logopedia in neonatologia, convegno a Cremona
Un ruolo che può fare prevenzione e formazione ai genitori. Il focus è stato sull'oralità natale
Il Logopedista in neonatologia può fare prevenzione, può fare formazione ai genitori, e può rappresentare certamente un valore aggiunto nei reparti di neonatologia per il supporto all’oralità del neonato fisiologico e patologica.
È stato questo uno dei temi di cui si è discusso venerdì mattina in via Palestro in un incontro organizzato dalla Commissione Albo dei Logopedisti Cremona.
Tanti i presenti, professionisti e non solo interessati al tema che può e deve riguardare una fascia trasversale di persone.
Un momento di riflessione ulteriore sull’importanza di appartenere all’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Cremona.
