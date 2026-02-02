Sarà Angelica Zanacchi l’ospite della nuova puntata di infraROSSI, il podcast di CR1 che con l’anno appena iniziato ha inaugurato un nuovo ciclo di puntate. Il tema è “20/26: avere vent’anni nel 2026”; nel corso delle puntate Giovanni Rossi dà voce ai ragazzi per conoscere il loro mondo da vicino, al netto di luoghi comuni e stereotipi spesso attribuiti soltanto dal mondo adulto.

Angelica, 21 anni, studentessa di Lettere e Filosofia, è un volto noto sui social (conta circa 40mila follower su Instagram) ma anche in tv, su CR1: è infatti da tre anni accanto a Mauro Taino nella trasmissione Diretta Grigiorossa e da due affianca Giovanni Gardani a Tutti in Campo. Nel corso dell’intervista Angelica racconta di sogni, speranze e aspettative, ma si apre anche a racconti più personali, come il rapporto con il suo corpo o la gestione della reputazione sui social, svelando retroscena divertenti ma sempre ragionati.

infraROSSI viene trasmesso il lunedì sera alle 20:30 su CR1, canale 19, e in diretta streaming su CR1.it. Le puntate integrali restano poi disponibili su Youtube ma anche su Spotify e su Amazon Music e sono raggiungibili cliccando qui.

