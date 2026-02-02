Angelica Zanacchi a infraROSSI: "Essere sé stessi senza la paura di mostrarlo richiede coraggio"
Angelica Zanacchi sarà l'ospite della nuova puntata di infraROSSI, il podcast di CR1 curato da Giovanni Rossi. Per la prima volta l'influencer e conduttrice tv si racconta davanti a una telecamera
Sarà Angelica Zanacchi l’ospite della nuova puntata di infraROSSI, il podcast di CR1 che con l’anno appena iniziato ha inaugurato un nuovo ciclo di puntate. Il tema è “20/26: avere vent’anni nel 2026”; nel corso delle puntate Giovanni Rossi dà voce ai ragazzi per conoscere il loro mondo da vicino, al netto di luoghi comuni e stereotipi spesso attribuiti soltanto dal mondo adulto.
Angelica, 21 anni, studentessa di Lettere e Filosofia, è un volto noto sui social (conta circa 40mila follower su Instagram) ma anche in tv, su CR1: è infatti da tre anni accanto a Mauro Taino nella trasmissione Diretta Grigiorossa e da due affianca Giovanni Gardani a Tutti in Campo. Nel corso dell’intervista Angelica racconta di sogni, speranze e aspettative, ma si apre anche a racconti più personali, come il rapporto con il suo corpo o la gestione della reputazione sui social, svelando retroscena divertenti ma sempre ragionati.
infraROSSI viene trasmesso il lunedì sera alle 20:30 su CR1, canale 19, e in diretta streaming su CR1.it. Le puntate integrali restano poi disponibili su Youtube ma anche su Spotify e su Amazon Music e sono raggiungibili cliccando qui.