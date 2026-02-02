Crisi del latte, Piloni: "Servono risposte immediate"

Cosa intende fare la Regione Lombardia, in particolare l’assessorato all’Agricoltura, per fronteggiare la grave crisi del comparto lattiero-caseario? È quanto chiederà domani il gruppo del Partito Democratico che presenterà un question time in Aula consiliare, durante la seduta dedicata agli atti ispettivi. “Negli ultimi mesi il prezzo del latte alla stalla ha subito una contrazione drammatica – dichiara il consigliere regionale Matteo Piloni – arrivando in alcuni casi a 20, 18 e perfino 10 centesimi al litro, valori ampiamente inferiori ai costi medi di produzione. Una situazione insostenibile che mette a rischio la sopravvivenza di molte aziende zootecniche”.

“Il ribasso è legato a uno squilibrio strutturale tra offerta e domanda – sottolinea – aggravato dal crollo del mercato spot, che negli ultimi giorni ha toccato valori prossimi ai 27 centesimi al litro, circa il 54 per cento in meno rispetto a un anno fa. Un prezzo che, pur riguardando una quota minoritaria delle forniture, condiziona pesantemente l’intero comparto e i rinnovi dei contratti di medio-lungo periodo. A fronte di questo tracollo – aggiunge Piloni – i prezzi al consumo restano sostanzialmente invariati, mentre il peso della crisi ricade interamente sugli allevatori. In alcune situazioni, come avvenuto in provincia di Pavia, si è arrivati addirittura allo smaltimento del latte prodotto, con oltre 160 quintali eliminati in pochi giorni perché ritirati a valori irrisori, anche di 6 centesimi al litro”.

“Chiediamo quindi alla Regione Lombardia di chiarire quali strumenti intenda introdurre – nell’ambito delle proprie competenze, anche in raccordo con le iniziative annunciate a livello nazionale ed europeo – per sostenere gli allevatori, riequilibrare il mercato, promuovere la domanda e garantire il giusto prezzo lungo tutta la filiera – conclude il consigliere dem -. Il comparto lattiero-caseario è strategico per l’agricoltura lombarda e non può essere lasciato solo in una delle fasi più critiche degli ultimi anni”.

© Riproduzione riservata