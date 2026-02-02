Fontana di Trevi a pagamento, biglietti a 2 euro per i turisti e visitatori

(Adnkronos) – Fontana di Trevi a pagamento da oggi, lunedì 2 febbraio 2026. A poche ore dall’apertura delle vendite dei biglietti, avvenuta alle 11 di questa mattina, sono stati circa 3mila i ticket da 2 euro acquistati, tra prevendite e vendite dirette. A renderlo noto è la Sovrintendenza Capitolina. Le prevendite, avviate a fine gennaio, hanno registrato circa 2.300 acquisti, mentre altri 600 biglietti sono stati venduti questa mattina presso la biglietteria di via della Stamperia.

“Oggi è una giornata molto importante per Roma: da oggi scendere i gradoni di un monumento così importante avrà un ticket di 2euro, mentre sarà gratuito per i cittadini di Roma e per gli abitanti della provincia. I fondi di questi biglietti, stimati al ribasso in 6 milioni di euro, sono la prova che il turismo è fondamentale per la nostra città”, afferma l’assessore allo Sport, Turismo, Grandi eventi e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato.

“Se questa Fontana fosse stata a New York – prosegue Onorato – avrebbero chiesto un ticket da 100 dollari, non da 2 euro. La piazza continuerà ad essere fruibile in modo libero, non ci saranno cancellate”. E chi decide di pagare “avrà qualche minuto per scattarsi una foto e godersi il monumento in tranquillità”. Secondo Onorato, “il turismo non può essere casuale, e deve continuare a garantire ricadute economiche nella città”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio: “Con 113 siti già restaurati o in fase di restauro abbiamo restituito bellezza a Roma. Ora il tema è mantenerla e proteggerne la fragilità”. Le risorse raccolte, ha spiegato, serviranno non solo alla manutenzione, ma anche a garantire la gratuità dell’accesso alla Fontana di Trevi e all’intero sistema museale capitolino per residenti, domiciliati e abitanti dell’area metropolitana.

Il biglietto di 2 euro è valido anche la prima domenica del mese). L’accesso sarà consentito nei seguenti orari:

– lunedì e venerdì: dalle 11.30 alle 22.00

– dal martedì alla domenica: dalle 9.00 alle 22.00

In via eccezionale, lunedì 2 febbraio, primo giorno di apertura del nuovo sistema, l’orario sarà esteso dalle 9.00 alle 22.00.

L’ingresso resterà gratuito per:

– residenti a Roma e nella Città Metropolitana (con documento di identità)

– persone con disabilità e relativo accompagnatore

– bambini sotto i 6 anni

– guide turistiche

Dopo la chiusura giornaliera alle ore 22, la fontana sarà comunque visibile gratuitamente a tutti.

I biglietti saranno acquistabili sul sito ufficiale www.fontanaditrevi.roma.it, , dove saranno disponibili anche tutte le informazioni utili per la visita e le modalità di pagamento.