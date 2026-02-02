Talent day per il tecnico e il professionale Torriani al Palaradi

Le classi del Torriani 5AMAN, 5BMAN, 5AMAD, 5AMEM, 5AETA, 5BINF hanno partecipato al Talent day organizzato da Randstad e Vanoli presso il Palaradi.

Un evento interamente dedicato alle classi degli indirizzi tecnico e professionale del Torriani.

I presenti sono stati divisi in tre gruppi che hanno partecipato a momenti diversi, ruotando tra gli spazi: nel campo centrale, lo step del talent si intitolava “scendi in campo”, dove le aziende del territorio si sono raccontate e i ragazzi potevano presentare eventuali candidature. Seconda fase “mi preparo”: in sala stampa si è tenuto un incontro dove le selezionatrici di Randstad hanno illustrato l’attività e le procedure di selezione, con consigli e istruzioni pratiche; infine, ultimo step, “mi confronto”: all’ingresso di Palaradi un seminario interattivo sulle proprie capacità e sulla scoperta delle potenzialità di ciascuno.

Un vero e proprio allenamento alla professione e alla ricerca della propria strada nel futuro.

