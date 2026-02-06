Ultime News

6 Feb 2026 Luppolo in Rock, Udo Dirkschneider a luglio a Cremona
6 Feb 2026 Olimpiadi Milano Cortina: i cremonesi alla cerimonia di apertura a San Siro
6 Feb 2026 Coldiretti Donne Cremona: Letizia Troiano è la nuova Responsabile Provinciale
6 Feb 2026 Marta e Gianluca al Teatro Ponchielli mercoledì 11 febbraio
6 Feb 2026 Target Turismo, un sabato nelle chiese cremonesi
Cultura

Marta e Gianluca al Teatro Ponchielli mercoledì 11 febbraio

Marta Zoboli e Gianluca De Angelis a Cremona tra amicizia e amore

Marta e Gianluca
Fill-1

Specializzati in dialoghi serrati e situazioni surreali, tutti raccontati attraverso la lente della loro ironia corrosiva, Marta e Gianlu – al secolo Marta Zoboli e Gianluca De Angelis – sono una delle coppie comiche più amate del teatro e del piccolo schermo, soprattutto per la loro esilarante capacità di  raccontare i ruoli e le dinamiche della vita di coppia. Per la prima volta i due comici sbarcano “da soli“ al Teatro Ponchielli – l’ 11 febbraio – con “Io e Gianlu“ in cui raccontano la storia (finta) della loro (vera) amicizia.

Un duo comico, due attori, diverse personalità e mille modi di ridere delle stranezze della vita.

