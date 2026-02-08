Tutti pazzi per i carri allegorici della 38esima edizione del Gran Carnevale Cremasco

Tra musica, coriandoli, stelle filanti ha ufficialmente preso il via la 38sima edizione del Gran Carnevale Cremasco.

Dopo l’”antipasto” di festa dello scorso weekend in Piazza Duomo, dalle prime ore di domenica pomeriggio sono tornati a sfilare tra le vie della città i carri allegorici, in gara per aggiudicarsi l’agognato premio finale.

Location – come ormai da tradizione – la centralissima Piazza Giovanni XXIII° a Crema, dove alle 14.30 dal palco allestito per l’occasione è partito il conto alla rovescia per una delle manifestazioni più amate della Lombardia.

Parola d’ordine: divertimento, con tanti grandi e piccini arrivati per trascorrere un pomeriggio in spensieratezza.

Come ad ogni Carnevale, grandi protagonisti i costumi e le maschere – alcuni “tradizionali”, altri più fantasiosi (avreste mai pensato di vedere passeggiare per Crema la statua della Libertà?) – ma anche musica e ballerini.

Avvantaggiati anche dalla bella giornata a tratti primaverile, sono arrivati in molti, cremaschi e turisti dalla provincia e non solo.

Una festa che non dimentica gli aspetti sociali, seppur raccontati in chiave goliardica attraverso i carri allegorici in gara.

Si può così trovare una grossa iguana che si erge paladina contro l’avanzata dell’intelligenza artificiale, una serie di ragazzi con gli occhi puntati sullo smartphone a simboleggiare la dipendenza tanto presente oggigiorno, un cannone pieno di fiori sormontato da una colomba per ricordare la pace.

Due poi i carri ‘commemorativi’: uno, titolato “Yellow Submarine” a ricordare i mitici anni ’60 e “Sogna ragazzo sogna“, un omaggio al cantautore italiano Roberto Vecchioni.

In questo 2026 non manca poi un pensiero alle Olimpiadi Invernali in corso, con un’installazione (fuori gara) dedicata ai Giochi Milano Cortina.

La kermesse proseguirà per tre domeniche fino al prossimo 22 febbraio.

