Giornata contro il glaucoma: gli appuntamenti di Uici Cremona

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma istituita dall’O.M.S. e promossa e sostenuta dalla Fondazione IAPB Italia ETS (che quest’anno verrà celebrata dall’8 al 14 Marzo), l’ U.I.C.I. di Cremona per richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza della prevenzione del glaucoma, subdola patologia denominata appunto “ladro silenzioso della vista”, organizza diverse iniziative con il prezioso supporto di ASST Crema e ASST Cremona.

Screening gratuiti (misurazione pressione occhio)

Martedì 10 Marzo 2026 dalle ore 11.00 alle ore 13.15 presso l’Ospedale di Crema – Largo Dossena 2 (previo appuntamento telefonando al 0373 280581 da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00)

Mercoledì 11 Marzo 2026 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 presso l’Ospedale Oglio Po – Via Staffolo, 51 – Casalmaggiore – 1° piano (previo appuntamento telefonando al n° 0372 405752 in data Lunedì 9 Marzo 2026 dalle ore 08.30 alle ore 10.30)

Giovedì 12 Marzo 2026 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso l’Ospedale Maggiore – Viale Concordia 1 – Cremona – 6° piano lato sinistro (previo appuntamento telefonando al n° 0372 405752 in data Lunedì 9 Marzo 2026 dalle ore 08.30 alle ore 10.30).

Banchetti con distribuzione materiale informativo:

Martedì 10 Marzo 2026 al mattino presso l’Ospedale di Crema in Largo Dossena 2

Mercoledì 11 Marzo 2026 al mattino presso l’Ospedale Oglio Po in Via Staffolo 51 a Casalmaggiore.

Il glaucoma è una malattia che colpisce il nervo ottico (cioè quel nervo che trasmette le informazioni visive dalla retina al cervello) e che ne causa il deterioramento. Colpisce un milione di persone in Italia ed è la principale causa di cecità irreversibile. L’U.I.C.I. di Cremona ribadisce che sottoporsi a screening per la misurazione del tono oculare e controlli oculistici periodici è necessario per identificare precocemente potenziali segni della patologia e intervenire tempestivamente.

