Palazzo Stanga Trecco, lavori in tre lotti: dalla facciata al giardino storico

Cremona si prepara a vivere un importante intervento di riqualificazione che coinvolgerà uno dei suoi edifici storici più significativi: Palazzo Stanga Trecco in via Palestro 36. ​ Il progetto, intitolato “Palazzo Stanga Trecco – 600 anni di storia, 100 anni a servizio dell’agricoltura cremonese e delle nuove generazioni”, ha ottenuto il contributo di 1 milione e 100mila euro da Fondazione Cariplo nell’ambito dei Progetti Emblematici Maggiori.

La Provincia di Cremona, proprietaria dell’immobile, garantirà un cofinanziamento di 415.570,68 euro.

Il progetto prevede un programma integrato di interventi suddiviso in tre lotti principali. ​ Il primo e il secondo lotto riguardano la riqualificazione delle facciate del palazzo: il primo si concentrerà sul fronte principale su via Palestro, mentre il secondo interesserà le facciate interne del cortile. ​ Questi interventi mirano a risolvere problemi strutturali e di sicurezza, come il degrado degli intonaci, il cedimento delle gronde e il distacco di parti della facciata, che hanno reso necessario l’installazione di impalcature di protezione per garantire la sicurezza dei passanti. ​

Il terzo lotto, invece, si focalizzerà sul recupero del giardino storico annesso al palazzo, con particolare attenzione alle essenze arboree, ai camminamenti e alle architetture, tra cui il tempietto neoclassico e la zona a rocaille. ​ Inoltre, saranno riqualificati alcuni ambienti del secondo piano del palazzo, attualmente inutilizzati, per destinarli a laboratori e spazi didattici per scuole di alta formazione. ​

Il progetto rappresenta un’importante opportunità per il territorio cremonese. ​ Oltre a preservare un bene architettonico di grande valore storico e culturale, mira a creare un ecosistema territoriale sostenibile, favorendo il confronto tra enti pubblici e privati e generando valore condiviso per la comunità. ​

Partner del progetto sono l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Società Storica Cremonese e l’Istituto di Istruzione Superiore “Stanga”.

L’intervento nel giardino storico prevede il recupero delle essenze arboree, la riqualificazione dei camminamenti, il restauro delle architetture presenti, come il tempietto neoclassico e la zona a rocaille. ​

Nonostante i diversi interventi eseguiti negli anni, Palazzo Stanga Trecco ha conosciuto un progressivo degrado di intonaci ed altri

elementi di finitura della facciata, quali cornici delle finestre, cornici marcapiano, gronde e parti lapidee. Ciò ha imposto una parzializzazione dell’utilizzo del cortile interno a causa della caduta di intonaco dalle facciate nord e del cedimento parziale della gronda sud. A queste si è aggiunto il distacco della facciata su via Palestro, imponendo l’installazione di impalcati di protezione

(mantovane), a garanzia dell’incolumità dei passanti. L’attuale situazione, oltre a compromettere la sicurezza lungo la via pubblica, comporta serie limitazioni alle funzioni attualmente insediate presso il palazzo, ed impedisce di fatto anche possibili aperture al pubblico per la fruizione dei rinnovati ambienti.

© Riproduzione riservata