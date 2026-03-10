Schianto frontale tra due auto a Soresina, grave uomo di 80 anni

Pauroso frontale tra due auto martedì pomeriggio a Soresina, all’incrocio tra via Dante e via IV Novembre. Mancavano una manciata di minuti alle 15 quando si è verificato lo schianto.

Una Seat Ibiza, condotta da un anziano con a bordo i nipoti, stava svoltando verso via Dante quando un’altra vettura, una Citroen, l’ha centrata in pieno. Un impatto violentissimo. Ad avere la peggio è stato l’anziano, 80enne.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con due ambulanze, due auto mediche e l’elisoccorso, supportati dai Vigili del Fuoco di Crema, che hanno contribuito ad estrarre i feriti dalle lamiere, oltre a mettere poi in sicurezza i mezzi accidentati.

Cinque le persone coinvolte, che viaggiavano sulle due vetture, tra cui l’ottantenne, con i due nipoti di 16 e 17 anni, un 25enne e un 46enne. L’anziano è stato trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia con l’elicottero. Le sue condizioni risulterebbero essere quelle più preoccupanti.

Solo lievemente contusi i nipoti, che sono stati portati in ospedale a Cremona per accertamenti, mentre sono rimasti illesi gli occupanti dell’altra vettura

Dei rilievi del caso e di gestire la viabilità, che è rimasta fortemente congestionata, si sono occupati gli uomini della Polizia Stradale di Crema.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

