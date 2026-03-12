Smog, dal 13 marzo attive le misure temporanee di secondo livello

Come disposto da Regione Lombardia, da venerdì 13 marzo saranno attive le misure temporanee di secondo livello (rosso) per il contrasto all’inquinamento atmosferico. Dai dati trasmessi da ARPA Lombardia, nella provincia di Cremona è stato rilevato che ieri è stato superato, per l’ottavo giorno consecutivo, il livello di soglia limite del PM10 (50 microgrammi/m3). Oltre a Cremona, dal 13 marzo le misure temporanee di secondo livello saranno attive a Lodi, mentre a Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Milano e Monza Brianza quelle di primo livello.

In base ai dati rilevati questa mattina e riferiti alla giornata di ieri, mercoledì 11 marzo, la media delle stazioni del programma di valutazioni della provincia (Corte de’ Cortesi 65, Crema XI Febbraio 58, Cremona Cadorna 54, Cremona Fatebenefratelli 56, Soresina 65, Spinadesco 55) è infatti di 58,3 microgrammi/m3 (per l’attivazione delle misure di primo e secondo livello vale il dato a livello provinciale).

Queste le misure di primo livello che si aggiungono a quelle permanenti già in vigore: per gli autoveicoli omologati Euro 0 e 1 (gasolio, benzina, alimentati a gas) e omologati Euro 2, 3 e 4 diesel in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace, divieto di circolazione dalle 7:30 alle 19:30; divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017; divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò, barbecue e fuochi d’artificio e così via), di combustioni all’aperto; limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e in spazi ed esercizi commerciali; divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato;

L’Amministrazione comunale invita a limitare il più possibile gli spostamenti con mezzi privati, controllando sempre sul libretto di circolazione la classe di appartenenza del proprio veicolo. Per approfondimenti inerenti la qualità dell’aria e le classi dei veicoli che possono circolare si veda la sezione dedicata di Regione Lombardia al seguente link: https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home.

© Riproduzione riservata