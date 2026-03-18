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Cronaca

Confronto sul Referendum tra magistrati e avvocati alle 21 su Cr1

Ospiti prestigiosi questa sera nella "Piazza di Cr1" per entrare nel merito della riforma ed uscire dagli slogan

Gli ospiti della "Piazza di Cr1" in onda questa sera alle 21ta sera
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Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 saremo chiamati a votare per il Referendum sulla riforma della giustizia. Non occorre il quorum: è un referendum costituzionale o confermativo e sarà comunque valido aldilà del numero di italiani che andranno a votare.

Siamo abituati purtroppo a tanti referendum che finiscono nel nulla. In questo caso non sarà cosi. E’ importante quindi esprimersi anche se il tema è piuttosto tecnico e non coinvolge gli elettori.

Per uscire dagli slogan ed entrare nel merito questa sera alle 21 nella “Piazza di Cr1” curata da Giovanni Palisto, saranno presenti quattro ospiti prestigiosi: Fabio Roia presidente del Tribunale di Milano, da quaranta anni in magistratura già componente del Csm che difende il No alla riforma. Sempre da Milano l’avvocato Marco Dal Toso del Comitato avvocati per il no.

Sul fronte del Sì Nicola Saracino, consigliere della Corte d’Appello di Roma, co-curatore da circa 20 anni del blog “Uguale per tutti” e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Cremona Alessio Romanelli del Comitato Sì alla riforma art. 111. 

 

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