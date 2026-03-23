"Il tempo dell'infanzia", al Ponchielli incontro con Massimo Recalcati

Opite d’eccezione della rassegna Il Tempo dell’Infanzia… e oltre! sarà Massimo Recalcati (psicanalista e scrittore), con una lectio magistralis dal titolo L’educazione impossibile, dedicata alla dimensione più profonda dell’educazione.

L’incontro è in programma giovedì 14 maggio, alle ore 21, al Teatro Ponchielli, che, confermando la propria attenzione verso bambini e ragazzi, ha accolto con grande disponibilità la proposta di ospitare questo momento della rassegna, aprendo il teatro al dialogo tra il mondo della cultura e quello della scuola.

I biglietti per partecipare all’evento sono in vendita da martedì 24 marzo alla biglietteria del Teatro (orari di apertura: dal lunedì al venerdì 10-18 e sabato 10-13) e online su www.vivaticket.com a partire dalle ore 10 (costo: platea e palchi 20 euro; galleria e loggione 15 euro; studenti 13 euro).

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