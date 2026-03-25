Non commenta i fatti che in queste ore stanno agitando le acque a Roma, in Fratelli d’Italia, Marcello Ventura, segretario provinciale e consigliere regionale FDI.

Per quanto riguarda quello che sarebbe l’auspicio di Giorgia Meloni circa le dimissioni di Daniela Santachè, “mi rimetto alle scelte del capo del Governo”, afferma l’esponente cremonese di FDI, che tuttavia traccia un bilancio positivo dell’operato della senatrice eletta proprio nel collegio di Cremona, per quanto riguarda il suo ruolo nella squadra di governo.

“Come Ministro del Turismo – afferma -posso solo dire che abbiamo lavorato bene nelle diverse occasioni in cui abbiamo avuto a che fare, anche all’interno della mia commissione” (Ventura presiede le Attività produttive). “Si è sempre resa disponibile per il bene del settore e i numeri in crescita del turismo lo dimostrano. Poi, quelle che sono le sue vicende giudiziare non riguardano me”.

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