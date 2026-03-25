Ultime News

25 Mar 2026 Sessione di Laurea Magistrale al Politecnico, con 26 studenti fra Agricoltura e Musica
25 Mar 2026 Premi e riconoscimenti per le scuole della Diocesi di Cremona
25 Mar 2026 Autismo, open day per ascoltare e sensibilizzare
25 Mar 2026 Ventura: "Santanchè come ministro ha lavorato bene. Dimissioni? Spetta a Meloni decidere"
25 Mar 2026 Primo caso umano di aviaria si trova nella provincia di Monza Brianza
Politica

Ventura: "Santanchè come ministro ha lavorato bene. Dimissioni? Spetta a Meloni decidere"

di Giuliana Biagi

Il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Cremona non si esprime sull'auspicio della premier circa un dietrofront del ministro

Fill-1

Non commenta i fatti che in queste ore stanno agitando le acque a Roma, in Fratelli d’Italia, Marcello Ventura, segretario provinciale e consigliere regionale FDI.

Per quanto riguarda quello che sarebbe l’auspicio di Giorgia Meloni circa le dimissioni di Daniela Santachè, “mi rimetto alle scelte del capo del Governo”, afferma l’esponente cremonese di FDI, che tuttavia traccia un bilancio positivo dell’operato della senatrice eletta proprio nel collegio di Cremona, per quanto riguarda il suo ruolo nella squadra di governo.

“Come Ministro del Turismo – afferma -posso solo dire che abbiamo lavorato bene nelle diverse occasioni in cui abbiamo avuto a che fare, anche all’interno della mia commissione” (Ventura presiede le Attività produttive). “Si è sempre resa disponibile per il bene del settore e i numeri in crescita del turismo lo dimostrano. Poi, quelle che sono le sue vicende giudiziare non riguardano me”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...