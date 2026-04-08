Cronaca
Conducente perde il controllo dell'auto al rondò e finisce ribaltata
E' successo nel pomeriggio all'inizio di via Seminario. Fortunatamente solo contusioni per gli occupanti
Traffico congestionato in tangenziale poco dopo le 17 in prossimità della rotonda sulla Castelleonese a causa del ribaltamento di un’auto in mezzo alla carreggiata, all’inizio di via Seminario, davanti a MediaWorld. Nessuna grave conseguenza per gli occupanti, tra cui una bambina di 10 anni e due uomini di 33 e 36 anni, in codice giallo, ma forti rallentamenti in direzione Fiera.
Sul posto la Polizia Locale e le ambulanze di Croce Rossa e Croce Verde.
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