Meloni “Il Governo c’è fino alla fine, niente dimissioni o rimpasti”

ROMA (ITALPRESS) – Voglio “sgomberare il campo da troppe fantasiose ricostruzioni che ho letto e delineare quello che sarà. Si continua a parlare di dimissioni imminenti del governo, di rimpasti, di fase 2, 3, 4, di ripartenze. Alchimie di palazzo di un mondo caro ad altre maggioranze, ad altri partiti, ad altri presidenti del Consiglio. Un mondo distante anni luce da noi nel quale non intendiamo far ripiombare l’Italia. Non c’è alcuna ripartenza da fare posto che il governo non si è mai fermato”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell’informativa alla Camera. “Non servono nuove linee programmatiche perché le nostre linee programmatiche sono da sempre scritte nel programma di governo. Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto perché con tutti i limiti che abbiamo questo rimane il governo che nonostante si sia trovato a gestire la peggiore congiuntura degli ultimi decenni ha restituito all’Italia stabilità politica. Quanto alle dimissioni colleghi – prosegue – certo probabilmente sarebbe convenuto sul piano tattico invocare le elezioni per giocare sull’effetto sorpresa sulla divisione delle forze d’opposizione nella peggiore delle ipotesi lasciare a qualcun altro il compito, di mettere la faccia sui difficili mesi che arriveranno”. “Ci siamo presi l’impegno di governare questa nazione per cinque anni ed è esattamente quello che faremo. Non importa quanto sarà difficile. Non importa quanto sarà difficile, siamo persone troppo responsabili per far ripiombare l’Italia nell’incertezza nel bel mezzo del peggiore scenario possibile. Gli italiani sappiano che il governo c’è, nel pieno delle sue funzioni, determinato a fare del suo meglio, ancora meglio, fino all’ultimo giorno del suo mandato. Quando ancora una volta sarà nelle urne e non nel palazzo che si farà un altro governo, non scapperemo, non indietreggeremo, non ci metteremo al riparo facendo pagare ai cittadini il prezzo dei nostri dei soliti giochi di palazzo”.

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(Fonte video: Youtube Palazzo Chigi)