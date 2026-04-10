10 anni dalla Champions della Vbc: speciale su CR1

È un’impresa sportiva talmente importante che, raccontata a distanza di 10 anni, sembra ancora assurda. Il 10 aprile 2016 la VBC Casalmaggiore, al PalaGeorge di Montichiari, alzava al cielo la CEV Champions League. Una squadra che nel roster aveva Piccinini, Kozuch e Stevanovic, per citarne alcune, e in panchina Massimo Barbolini.

Le rosa non hanno solo vinto: hanno stravinto, battendo prima la Dinamo Kazan e poi il VakifBank Istanbul, con 6 set conquistati senza lasciarne nemmeno uno alle avversarie. Un record che non si verificava da 11 anni, dai tempi dell’impresa di Bergamo nel 2005.

Pensare che una città di poco più di 15mila abitanti potesse salire sul tetto d’Europa, battendo colossi russi e turchi, è quasi utopico. Eppure è successo.

Per ricordare questa impresa, CR1 propone alle 22:00 di questa sera e in replica martedì alle 20:30 uno speciale di “Sottorete”. Nel corso della puntata, condotta da Lorenzo Scaratti e con ospite in studio l’ex dirigente rosa Luciano Toscani, si potranno rivivere quei momenti attraverso le parole di alcuni protagonisti, tra giocatrici e staff.

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