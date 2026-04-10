Ultime News

10 Apr 2026 Anziana docente accusata di stalking ai suoi ex inquilini: "Si è solo difesa"
10 Apr 2026 Non pagò il tabaccaio e lo investì per assicurarsi la fuga: condannata a cinque anni
10 Apr 2026 Morì dopo un intervento al polso per un incidente: automobilista patteggia
10 Apr 2026 10 anni dalla Champions della Vbc: speciale su CR1
10 Apr 2026 Quest'anno la festa del 2 giugno sarà lungo il fiume Po: preparativi in corso
Sport

10 anni dalla Champions della Vbc: speciale su CR1

Alle 22:00 sul canale 19 una puntata celebrativa del talk Sottorete

La premiazione della Vbc

È un’impresa sportiva talmente importante che, raccontata a distanza di 10 anni, sembra ancora assurda. Il 10 aprile 2016 la VBC Casalmaggiore, al PalaGeorge di Montichiari, alzava al cielo la CEV Champions League. Una squadra che nel roster aveva Piccinini, Kozuch e Stevanovic, per citarne alcune, e in panchina Massimo Barbolini.

Le rosa non hanno solo vinto: hanno stravinto, battendo prima la Dinamo Kazan e poi il VakifBank Istanbul, con 6 set conquistati senza lasciarne nemmeno uno alle avversarie. Un record che non si verificava da 11 anni, dai tempi dell’impresa di Bergamo nel 2005.

Pensare che una città di poco più di 15mila abitanti potesse salire sul tetto d’Europa, battendo colossi russi e turchi, è quasi utopico. Eppure è successo.

Per ricordare questa impresa, CR1 propone alle 22:00 di questa sera e in replica martedì alle 20:30 uno speciale di “Sottorete”. Nel corso della puntata, condotta da Lorenzo Scaratti e con ospite in studio l’ex dirigente rosa Luciano Toscani, si potranno rivivere quei momenti attraverso le parole di alcuni protagonisti, tra giocatrici e staff.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...