Gioielli sotto casa questa settimana protagonista il comune di Garda

Appuntamento da non perdere questa settimana con I gioielli sotto casa, in onda su CR1 (canale 19) giovedì alle ore 20.30, il programma condotto da Piero Brazzale che accompagna gli spettatori alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio.

Protagonista della nuova puntata sarà il suggestivo comune di Garda, in provincia di Verona, affacciato sulla sponda orientale del Lago di Garda, tra Torri del Benaco a nord e Bardolino a sud. Un luogo che incanta per la sua posizione privilegiata e per la straordinaria bellezza del paesaggio.

Il territorio è caratterizzato da un ampio golfo rivolto verso sud-ovest: un abbraccio naturale che prende avvio dalla celebre Punta San Vigilio, tra le località più iconiche e turisticamente apprezzate del lago, per concludersi idealmente con il promontorio della Rocca, che domina il panorama con la sua imponenza.

Proprio la Rocca custodisce le radici storiche del nome Garda, che deriverebbe dall’antico termine longobardo “warda”, ovvero “guardia”, in riferimento alla fortificazione medievale un tempo presente su questo rilievo. Una struttura oggi scomparsa, ma che fu teatro di vicende storiche significative: qui, infatti, venne imprigionata la regina Adelaide di Borgogna, figura di grande rilievo nel Medioevo europeo.

La puntata racconterà anche il profondo legame tra Garda e il lago, che per secoli ha rappresentato la principale fonte di sostentamento per la popolazione locale. La pesca, in particolare, ha segnato la vita economica e sociale del borgo, soprattutto durante il periodo della Repubblica di Venezia, quando furono concessi importanti diritti di pesca nelle acque prospicienti, fino a Torri del Benaco.

Tra scorci mozzafiato, testimonianze storiche e tradizioni radicate, “I gioielli sotto casa” offrirà un viaggio emozionante alla scoperta di Garda, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia del territorio veronese.

Non perdete l’appuntamento con I gioielli sotto casa, in onda su CR1 (canale 19) giovedì alle ore 20:30.

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