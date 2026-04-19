A "24minuti" con Oliviero Baccelli si parla della crisi dei trasporti

Stasera (domenica) a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta, si parla di trasporti, della crisi del trasporto aereo a seguito delle tensioni geopolitiche e della guerra del Golfo.

Ma anche del trasporto ferroviario, dove le partite aperte sono molte, a cominciare dall’ingresso di società straniere nel trasporto ferroviario italiano e dall’altra parte ci sono invece gli investimenti di Trenitalia nei Paesi europei. Focus anche sulle auto a guida assistita.

Ospite il professor Oliviero Baccelli, Responsabile dell’area trasporti del centro di Ricerca GREEN dell’Università Bocconi e professore di Economia e Politica dei Trasporti.

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