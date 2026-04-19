Ultime News

19 Apr 2026 Giampaolo e il gol annullato: "Per me Baschirotto è arrivato in anticipo"
19 Apr 2026 La Cremonese recrimina per un gol annullato, contro il Torino finisce 0-0
19 Apr 2026 A "24minuti" con Oliviero Baccelli si parla della crisi dei trasporti
19 Apr 2026 Imparare a vivere il sapere: a Cremona il nuovo Piano Strategico triennale della Cattolica
19 Apr 2026 Credito Padano, assemblea dei soci: "Momento importante di confronto"
Cronaca

A "24minuti" con Oliviero Baccelli si parla della crisi dei trasporti

Appuntamento alle 19.30 con lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta

Fill-1

Stasera (domenica) a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta, si parla di trasporti, della crisi del trasporto aereo a seguito delle tensioni geopolitiche e della guerra del Golfo.

Ma anche del trasporto ferroviario, dove le partite aperte sono molte, a cominciare dall’ingresso di società straniere nel trasporto ferroviario italiano e dall’altra parte ci sono invece gli investimenti di Trenitalia nei Paesi europei. Focus anche sulle auto a guida assistita.

Ospite il professor Oliviero Baccelli, Responsabile dell’area trasporti del centro di Ricerca GREEN dell’Università Bocconi e professore di Economia e Politica dei Trasporti.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...