Masterplan per lo Zen di Palermo, Schifani “Portare normalità nel quartiere”





PALERMO (ITALPRESS) – “È una giornata importante, che dimostra come la saldatura delle istituzioni riesce a dare risposte: parlo della sinergia tra Regione, Comune e associazioni”. Lo dichiara il presidente della Regione Renato Schifani a margine della presentazione del Masterplan per lo Zen di Palermo alla Chiesa San Filippo Neri. “Dobbiamo fare sistema e stanziare finanziamenti – prosegue Schifani – Le somme pubbliche sono essenziali e strategiche perché determinati territori dove prolifera la delinquenza organizzata vengano risanati e bonificati, con buona pace di delinquenti lontani da queste aree. Bisogna portare la normalità allo Zen, ovvero infrastrutture e vivibilità come in altre parti della città di Palermo. Di questo necessità quest’area, ovvero strade, piazze, normalità e momenti di confronto: questo regime di vita educa al rispetto della legalità e delle regole”. xd8/vbo/mca1

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