Arte come esperienza condivisa: debutta il cartellone di "Sinapsìa" a Casa Siqueiros

Dal 1 al 9 maggio, lo spazio culturale Casa Siqueiros di Via Gioconda 3 si trasformerà nel palcoscenico di SINAPSÌA, un festival multidisciplinare curato da Francesca Scigliuzzo e dall’associazione stessa.

L’evento – organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona e con il sostegno della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona – si propone come un viaggio esperienziale dove la scultura, la musica, la danza e le arti visive si intrecciano per stimolare i sensi e favorire nuove forme di relazione.

Il festival si articola in cinque appuntamenti principali, tutti ad ingresso gratuito, ognuno dedicato a un tema specifico:

Venerdì 1: la materia che suona: l’inaugurazione, alle ore 18:30, vedrà protagonista lo scultore Marcello Corrà e il collettivo ‘Il Canto del Ferro’, con Michele Isoni, Ekin Bozkurt e Francesca Scigliuzzo. In questa serata, la scultura diventa strumento musicale attraverso l’improvvisazione, trasformando la materia metallica in un’esperienza sonora viva. Sarà inoltre presente l’Assessore

Luca Burgazzi per un saluto istituzionale.

Sabato 2, dalle 19:30 – Traiettoria del gesto: un dialogo tra il corpo della danzatrice Sofia Gattamorta, il violoncello di Sebastiano Ratti e le immagini dell’artista visuale Margherita Piovani, in arte tempesta_elettrica.

Domenica 3, dalle 19:30 – Correnti del Sud: un’immersione nelle geografie del Sud con la musica brasiliana di Vinicius Surian e Giuliano Dalbosco, accompagnata da un’esposizione di sculture africane curata da Giordano Garuti.

Venerdì 8, dalle 19:30 – Il Labirinto dei Sensi: una serata dedicata al cantautorato poetico di Glomarì e all’elettronica di Remo De Vico, in dialogo con le visioni di Davide Barbini, in arte b.a.b.i.n.s.k.y..

Sabato 9 – Risveglio sonoro: a giornata conclusiva inizierà alle ore 12:00 con il dj set di Glide Society, seguito da workshop pomeridiani, il finissage della mostra e una festa finale.

Ogni appuntamento prevede momenti di degustazione a cura di SOMM e dialogo con gli artisti, condotti da Daniela Negri, Monica Santoro e Francesca Scigliuzzo, per approfondire il processo creativo che accompagna le performance. Inoltre, nel pomeriggio di venerdì 1 maggio, è previsto un workshop musicale su prenotazione aperto a strumentisti di ogni livello.

SINAPSÌA non è solo un cartellone di eventi, ma un invito a vivere l’arte come esperienza condivisa: uno spazio di ascolto, relazione e partecipazione, in cui il pubblico è chiamato ad attraversare i linguaggi artistici in modo attivo e sensibile.

Informazioni e contatti:

Casa Siqueiros, Via Gioconda 3, Cremona

casa.siqueiros.arte@gmail.com

https://www.instagram.com/casa.siqueiros.cremona

Prenotazioni workshop con ‘Il Canto del Ferro’: francescascigliuzzo@gmail.com

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