Dal 28 aprile torna Aperijazz nel nuovo bistrot del Museo del Violino

Con la riapertura del locale adibito a ristoro, il Museo del Violino torna a riproporre gli AperiJazz, rassegna che tanto successo aveva ottenuto in passato. L’organizzazione è condivisa con Unomedia. Tre i momenti musicali, oltre alla presentazione di un libro, tutti in corrispondenza di altrettanti eventi di CremonaJazz.

Si svolgono a partire dalle ore 19 nel cortile del Museo, ovvero nel dehor del neonato Bistrot del Museo del Violino (sotto il porticato o all’interno del locale in caso di maltempo) con ingresso libero. Il programma è realizzato in collaborazione con il Centro Studi Musica Jazz “Nino Donzelli”, istituzione cittadina intitolata al mitico pigmalione di Mina, antesignano della diffusione del jazz sotto il Torrazzo.

Si parte con lo swing di Edelweiss Jazz Trio, formazione comprendente l’ottimo Franco Gorni (sax e voce) con Fabio Arisi al piano e Marco Mottola al contrabbasso. Il 12 maggio la nota artista cremonese Lucia Zanotti, in dialogo con Roberto Codazzi, presenta il suo originale libro Yes Jazz in cui raccoglie immagini e pensieri dedicati a questa meravigliosa espressione musicale. È formato da giovani talenti cremonesi del jazz il Geodetiche Quartet alla ribalta il 27 maggio, prima del gran finale del 4 giugno con una colorita jazz band, Bombetta Swing, che riporta alle sonorità del jazz d’inizio Novecento.

IL PROGRAMMA

martedì 28 aprile – ore 19: EDELWEISS JAZZ TRIO

Franco Gorni sax e voce

Fabio Arisi piano

Marco Mottola contrabbasso

Il nome di questo progetto è ispirato all’amore per la montagna che accomuna i musicisti del trio. Il repertorio comprende canzoni della tradizione americana nate tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del secolo scorso. Si tratta di un repertorio prevalentemente swing rivisitato e riarrangiato dai tre musicisti attraverso le loro esperienze e personalità.

martedì 12 maggio – ore 19: presentazione del libro YES JAZZ di Lucia Zanotti. L’autrice dialoga con Roberto Codazzi

Yes Jazz è un originale libro di Lucia Zanotti – artista cremonese a 360 gradi in quanto giornalista, poetessa, scrittrice, fotografa e pittrice – che ha voluto rappresentare questo particolare genere musicale attraverso diverse espressioni artistiche quali la scrittura, il segno, la poesia, il colore, la pittura e la fotografia, producendo un prisma di originalità quale è appunto il jazz.

mercoledì 27 maggio – ore 19: GEODETICHE QUARTET

Fabio Arisi piano

Vinicius Surian chitarra

Jan Toninelli contrabbasso

Alberto Venturini batteria

Geodetiche è un progetto musicale del quartetto guidato dal pianista e compositore cremonese Fabio Arisi. Il titolo e l’ispirazione concettuale del progetto derivano dalle geodetiche, le linee più brevi che connettono due punti di una superficie. Le geodetiche diventano così metafora di percorsi, capaci di unire le persone in uno spazio di ascolto reciproco.

giovedì 4 giugno – ore 19 BOMBETTA SWING

Pietro Beschi voce e chitarra

Stefano Aimo tromba

Franco Gorni sax soprano e clarinetto

Ezio Morandi trombone

Riccardo Barba pianoforte

Andrea Bugna contrabbasso

Matteo Melchiori batteria

Bombetta Swing è una band di hot jazz e swing attiva da quasi dieci anni. Il repertorio celebra l’energia, l’eleganza e l’ironia della musica delle prime decadi del XX secolo. Oltre alle grandi hit nordamericane degli anni ’20 e ’30 e ’40, la band esegue alcuni brani della tradizione swing italiana e europea. Il nuovo programma è ispirato alla figura e al repertorio di Wingy Manone, trombettista, cantante e compositore tra i più originali della scena di New Orleans e della prima metà del ‘900.

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