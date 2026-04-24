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Alcaraz, Bertolucci critica dopo ritiro da Roma e Parigi: “Deve programmare meglio”

(Adnkronos) –
Paolo Bertolucci ‘critica’ Carlos Alcaraz. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato che non parteciperà agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, tornei a cui arrivava da campione in carica e dopo aver già rinunciato al Masters 1000 di Madrid a causa dell’infortunio al polso accusato a Barcellona, con Jannik Sinner che potrà quindi scappare via al primo posto del ranking Atp. 

L’infortunio di Alcaraz, accusato all’esordio dell’Atp 500 di Barcellona, torneo arrivato subito dopo la sconfitta nella finale di Montecarlo proprio contro Sinner, è inevitabilmente al centro del dibattito di tifosi e appassionati di tennis, che puntano il dito (anche) contro la programmazione e i troppi tornei del calendario. 

Rispondendo a un tweet che denunciava il numero crescente di infortuni tra i giocatori, l’ex tennista azzurro Paolo Bertolucci non ha risparmiato una velata critica proprio ad Alcaraz: “Indietro non si tornerà mai. I top devono programmarsi meglio saltando qualche torneo”, ha scritto dal proprio account ufficiale X. 

 

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