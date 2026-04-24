Cronaca
Centro Civico Boschetto, via a una serie di incontri: dal Tfr ai monopattini elettrici
I primi due incontri il 28 aprile e il 5 maggio
Il Comitato di Quartiere Q2 invita la cittadinanza a partecipare ai primi due incontri informativi organizzati presso il rinnovato Centro Civico Boschetto di via Isidoro Bianchi. Il primo si terrà martedì 28 aprile alle ore 18:30
dal titolo: “TFR e nuove normative. Il Tuo Futuro Inizia Oggi”. L’incontro sarà dedicato a comprendere le novità introdotte dalla nuova Legge Finanziaria in materia di Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Si tratta di un argomento di grande attualità, che riguarda sia i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, sia chi lavora da tempo ma non ha chiara consapevolezza delle possibilità e delle scelte disponibili.
La relatrice sarà Tiziana Martucci, residente del Quartiere Q2 e professionista del settore, che metterà a disposizione le proprie competenze.
dal titolo: “TFR e nuove normative. Il Tuo Futuro Inizia Oggi”. L’incontro sarà dedicato a comprendere le novità introdotte dalla nuova Legge Finanziaria in materia di Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Si tratta di un argomento di grande attualità, che riguarda sia i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, sia chi lavora da tempo ma non ha chiara consapevolezza delle possibilità e delle scelte disponibili.
La relatrice sarà Tiziana Martucci, residente del Quartiere Q2 e professionista del settore, che metterà a disposizione le proprie competenze.
Il secondo invece lunedì 5 maggio sempre alle ore 18:30. “Monopattini elettrici: normative e sicurezza” è il titolo con un focus, oggi molto dibattuto, dei monopattini elettrici. Interverrà Alberto Baldini, Segretario della Federazione Nazionale Autotrasportatori delle province di Cremona e Mantova. Un’occasione per chiarire le nuove regole, aumentare la consapevolezza, in particolare dei genitori, e prepararsi al periodo estivo con maggiore attenzione alla sicurezza di tutti.
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