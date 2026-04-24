I bambini al Ponchielli: arriva "Rigoletto, il mistero del teatro"

“Rigoletto, il mistero del teatro” va in scena al Teatro Ponchielli di Cremona lunedì alle ore 9.00, 11.00 e 14.30 e martedì alle 9.00 e alle 11.00.

Con luci, voci e pochi oggetti, la Compagnia del Duca trasforma ogni sera un palco vuoto in un mondo carico di emozioni. Questo gruppo di attori itineranti porta in scena Rigoletto, una storia di amori, inganni e vendette, dove tutto è finzione ma nulla è falso.

Lo spettacolo si apre con la festa nel palazzo del Duca di Mantova, tra musica e leggerezza, mentre il vecchio attore nei panni di Rigoletto, buffone di corte, deride i potenti senza sapere di essere già segnato da una terribile maledizione. Dietro il sorriso amaro, Rigoletto è un padre che tenta disperatamente di proteggere la figlia Gilda dal mondo. Ma il Duca, travestito, la seduce; lei si innamora, viene rapita e tradita.

La vendetta promessa da Rigoletto lo conduce fino alla locanda di Sparafucile, dove la verità si svela nella notte tempestosa: Gilda, ancora innamorata, sceglie di sacrificarsi per salvare chi ama. Quando Rigoletto apre il baule credendo di trovare il corpo del Duca, trova invece la figlia morente, e la maledizione si compie.

Finito lo spettacolo, gli attori raccolgono i costumi e ripartono verso un nuovo teatro. Per la Compagnia, ogni replica è un rito che si rinnova: un gioco di finzione che parla di verità profonde, di vita e di perdita, e che continua, sera dopo sera, a dare senso all’incanto del teatro.

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