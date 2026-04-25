Festa della Liberazione, consegnate le Borse di studio in Comune

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, si è svolta nella Sala Quadri la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio, un momento significativo per premiare l’impegno e il merito degli studenti del territorio, nel segno dei valori della Resistenza.

La mattinata ha visto la partecipazione di numerosi studenti, famiglie e rappresentanti delle istituzioni, riuniti per riconoscere i risultati scolastici e universitari raggiunti dai giovani premiati.

Per la scuola secondaria di primo grado, sono state assegnate le borse di studio “Cav. Nino Giuseppe Zana” del valore di 407 euro a Lucia Fortezza, Nicole Miriam Ginevra Anna Ciobanu, Rebecca Mezzadri, Marta Pillitteri, Jacopo Tocchi e Gabriel Valenti.

Per la scuola secondaria di secondo grado, la borsa di studio ex sindaco “Gino Rossini” da 540 euro è stata conferita a Yasmin Ahmed Moussa, mentre quella ex sindaco “Ottorino Rizzi”, dello stesso importo, è andata a Francesco Taisei Shibata.

La borsa di studio “Della Resistenza” da 540 euro è stata assegnata a Elena Sofia Galletti. Le borse di studio “Martiri di Bagnara”, anch’esse da 540 euro, sono state attribuite a Alessandro Rota e Elisa Carioni. La cerimonia di premiazione dedicata a questo riconoscimento si terrà il 27 aprile alle ore 11 nell’ambito della commemorazione ufficiale.

La borsa di studio “Alfredina Bellini e Angelo Gregori” da 540 euro è stata assegnata a Riccardo Ariberti, Sofia Ciocca, Greta Andrea Galetti, Nicole Pignataro e Klesti Zani.

Per la borsa di studio “Rita Bertoletti” da 500 euro, i premiati sono Kenzy Elsayed Abdelrehim Elmougi e Giulia Guzzon.

La borsa di studio “Prof.ssa Gentilina Cella e genitori Giuseppe Cella e Antonietta Moglia”, del valore di 800 euro e riservata ai figli di agenti e ufficiali della Polizia locale di Cremona, è stata assegnata a Tommaso Boccabella, Elena Montalto, Marta Montalto e Giulia Varani.

La borsa di studio “Prof. Giuseppe Ceraso” da 500 euro, destinata al miglior studente del quarto e quinto anno del corso di chimica dell’Istituto Torriani, è andata a Matteo Frassineti.

Il premio “Gianluca Vialli” da 531 euro, per il miglior studente atleta di alto livello diplomato, è stato conferito ad Alice Zaniboni.

Per quanto riguarda gli istituti musicali, la borsa di studio “Vincenzo Maris” da 500 euro è stata assegnata a Gabriele Copparoni.

In ambito universitario, la borsa di studio “Della Resistenza” da 671 euro è stata conferita a Chiara Cherubelli, mentre quella intitolata al “Prof. Alfredo Galletti”, dello stesso importo, è andata a Amelie Caccialanza. La borsa “Giuseppina e Giuseppe Severico” da 671 euro è stata assegnata a Marco Ginevra, mentre quella “Carmen Mainardi”, sempre da 671 euro, a Joey Thomas Montella.

Le borse di studio “Mina ed Emilio Zanoni” da 2.000 euro, destinate a studenti iscritti all’Università di Pavia, sono state assegnate a Letizia Bellini.

Infine, le borse di studio “Sergio Maffezzoni” da 2.000 euro, per studenti iscritti al Politecnico di Milano indirizzo informatico, sono state conferite a Franca Nicole Fiameni, Elisabetta Milani, Edoardo Occhipinti e Sebastiano Perni.

Una cerimonia che, ancora una volta, ha sottolineato il valore dello studio e della memoria, premiando le nuove generazioni nel giorno simbolo della Liberazione.

© Riproduzione riservata