CremonaFiere riapre i cancelli a Japan Show e Italian Koi Expo, dando il via a un intenso fine settimana dedicato alla scoperta del Sol Levante. Ad impreziosire la giornata di apertura, numerose presenze di espositori e ospiti giapponesi. Un viaggio immersivo che unisce tradizione, arte e natura, confermando Cremona come punto di riferimento per la cultura nipponica in Italia.

L’esposizione vede oltre 100 espositori, oltre 80 eventi, 30 vasche con 180 esemplari di carpe Koi. Tra gli eventi in programma per le due giornate: workshop di Origami, di Genaki corsi di lingua giapponese e Shodo, workshop di Amigurumi, laboratori con carta Orizome, la tecnica tradizionale giapponese di fusione tra origami e tintura, ma anche workshop di preparazione di Dorayaki e Gyoza, dimostrazioni di Arti Marziali, spettacoli di danza e mostre.

Novità 2026: la Yokai Room dedicata agli spiriti giapponesi; il Bunta’s Car Meeting con in mostra strepitose auto sportive; il Tattoo Japan Show, l’area dedicata tatuaggio giapponese, non una semplice esposizione, ma un vero e proprio viaggio visivo e spirituale nell’estetica del Sol Levante, dove il pubblico ammira da vicino il lavoro di tatuatori specializzati nello stile tradizionale e moderno e farsi creare il tatuaggio preferito.

La giornata si è svolta con tante curiosità e spettacoli a partire dalla strepitosa performance dei Taiko Elements della Munedaiko Academy, lo show cooking di Giuseppe Bianco, chef e content creator esperto di cucina giapponese; la scenografica esibizione dell’artista Giapponese Masao Hatayama che si esibirà anche domani e molto altro!

La giornata di domenica prevede l’incontro con i Kappa Boys che grazie al Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona, sempre presente alla Manifestazione con un’area demo e una serie di fumettisti che disegnano dal vivo, ha organizzato un incontro con il pubblico dal titolo: “KappaLab si presenta: incontro con Massimiliano De Giovanni e Andrea Pietroni” che saranno intervistati da Michele Ginevra, responsabile del Centro Fumetto.

Saranno ancora disponibili la Yokai Room, dedicata agli spiriti giapponesi realizzata grazie alla collaborazione di Yoshie Nishikawa, ambasciatrice della Cultura Giapponese.

Le premiazioni del Koi Show, con l’assegnazione di premi di categoria, premi speciali e premi Champion, si terranno domani, domenica 26 aprile alle ore 15 nel campo gara realizzato da IKA (Italian Koi Association) in collaborazione con Cremonafiere.

Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico il 26 aprile, dalle 10 alle 19. I biglietti di accesso alla Manifestazione sono ancora per l’acquisto online al link: www.japanshow.it/ticket.

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