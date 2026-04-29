Ubriaco al volante urta un muretto, fermato e denunciato dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio del 25 aprile i Carabinieri della Stazione di Vescovato hanno denunciato un uomo di 62 anni, residente in provincia di Brescia, per guida in stato di ebbrezza.

Erano le 17.40 e l’uomo stava lungo Piazza Vittime della Strada a Persico Dosimo con un’andamento incerto, quando ha perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa contro un muretto. La pattuglia, che transitava proprio in quel momento, è immediatamente intervenuta. L’uomo è stato identificato e i militari hanno subito notato i sintomi dell’alterazione psicofisica.

L’automobilista è stato quindi sottoposto agli accertamenti strumentali del caso. Il test con l’etilometro non ha lasciato spazio a dubbi, rivelando un tasso alcolemico pari quasi a 2,3 g/l, un valore oltre quattro volte superiore al limite massimo consentito dalla legge.

Al termine delle verifiche, il 62enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la sua patente è stata ritirata ed il veicolo è stato sequestrato ai fini dela confisca.

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