Fondazione Sicilia, Di Natale “Felici per la convenzione con il Teatro Massimo”





PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo felici. Questa convenzione è finalizzata a fare visitare non soltanto il Teatro Massimo, o non soltanto Palazzo Branciforte e Villa Zito, ma fare un percorso in cui queste sedi vengano visitate dagli stessi gruppi di turisti. Noi speriamo che comincino a visitarle proprio i nostri concittadini: ci siano i palermitani, i siciliani, gli italiani, e poi ben vengano anche i turisti. Vogliamo dire: esistiamo, veniteci a trovare, perché siete voi i veri protagonisti di questi nostri edifici; senza di voi non sappiamo cosa fare. Il biglietto unico sarà attivo nei prossimi giorni”. Così Maria Concetta Di Natale, Presidente della Fondazione Sicilia, a margine della conferenza stampa di presentazione della convenzione tra i due enti. xd6/vbo/mca1

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