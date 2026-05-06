Il Mundialito di CR1: ecco come voi potete scegliere il gol più bello

Il Mundialito di CR1: una nuova iniziativa che mette in primo piano i gol dei nostri dilettanti e che rende i lettori partecipi coi loro voti. Se infatti in passato, al termine della stagione di “Tutti in Campo”, veniva proposta una Top 40 delle migliori reti, quest’anno a proclamare il gol più bello sarete voi.

In quale modo? Il regolamento è molto semplice e parte da una premessa: si tratta di un tutti contro tutti, senza distinzioni di categoria. Un bel gol si può segnare in serie D così come in Terza categoria e dunque la competizione non fa differenze.

Così come nel Mondiale che inizierà a giugno, purtroppo senza l’Italia, anche il Mundialito di CR1 si basa sulla formula a gironi iniziale. Dodici raggruppamenti da quattro gol ciascuno, con 48 perle complessive selezionate dalla nostra redazione, divise in fascia e poi sorteggiate.

Passano i due gol più votati, per un totale di 24 reti, che raggiungono la seconda fase. Qui il ranking viene rifatto in base a un criterio non più soggettivo ma oggettivo, ossia il numero di voti ottenuti nella prima fase. I gironi vengono a quel punto ricompilati: e si riparte da zero con sei gironi da quattro. Qui passano soltanto le prime e all’ultimo turno ecco la final six, che decreterà il gol vincitori.

Sin qui il percorso, ma come si vota? Sul sito Cremonasport sarà attiva un’apposita sezione e ciascun utente potrà votare al massimo un gol per girone: il primo turno a 48 permette di votare da mercoledì 6 maggio fino alla mezzanotte di domenica 10 maggio; il secondo turno a 24 avrà la finestra aperta da mercoledì 13 maggio fino alla mezzanotte di domenica 17 maggio; il terzo e ultimo turno (la final six) raccoglierà voti da mercoledì 20 maggio fino a domenica 24 maggio.

Martedì 26 maggio, nel corso dell’ultima puntata di “Tutti in Campo”, la proclamazione del gol vincitore.

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Il Mundialito di CR1

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